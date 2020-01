Basket. Cede la struttura del canestro dopo una schiacciata, Bryan in ospedale e Cassino-Salerno sospesa.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Episodio molto particolare ieri a Cassino nel match valevole per il diciottesimo turno della Serie B girone D tra i cassinati e la Virtus Arechi Salerno. Il giocatore dei laziali Sylvere Bryan, tra l’altro ex Scandone, dopo una schiacciata si vede precipitare addosso la struttura del canestro. Il cestista finisce in Ospedale e la partita viene sospesa sul 36-44. Qui sotto si riporta il post della pagina facebook della Virtus Arechi Salerno.

“Il match valido per il diciottesimo turno del campionato di #SerieB #OldWildWest tra Cassino e Salerno viene sospeso sul parziale di 36-44 ad un minuto e trentanove secondi dall’intervallo lungo dopo una schiacciata di Sylvere Bryan e l’immediata rottura della struttura del canestro precipitata sullo stesso Bryan. Il giocatore – dopo attimi di spavento da parte di tutti i presenti al #PalaVirtus – si è rialzato assistito dai sanitari ed è stato immediatamente condotto in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.”

Foto tratta dalla pagina facebook Virtus Arechi Salerno.

