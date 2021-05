Basket, Reggio Calabria-Scandone. Robustelli: “Percentuali basse da parte nostra, loro hanno imposto il ritmo gara”.

di Lucio Ianniciello

La Scandone perde in gara 1 a Reggio Calabria contro la Viola. Le parole di coach Robustelli: “Sapevamo che non era facile contro una squadra agguerrita che vuole la salvezza come noi. Sono riusciti ad imporre il ritmo della gara. Noi siamo stati bravi nella prima parte a rimanere attaccati, abbiamo pagato l’inizio del terzo quarto che ha consentito alla Viola di guadagnare un vantaggio che ha gestito. Il nostro attacco ha mosso poco la palla, tirando con percentuali basse. Sappiamo che è una serie lunga, dobbiamo essere bravi a resettare. C’è poco tempo, bisogna proiettarsi in gara 2”.

adsense – Responsive – Post Articolo