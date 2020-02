Basket, Scandone Avellino. De Gennaro: “Contro la Luiss dovremo essere energici in difesa e intelligenti in attacco”.

🔊 Ascolta l'articolo

Le parole di coach De Gennaro alla vigila della gara esterna contro la LUISS Roma.

Domani incontriamo la sesta forza del campionato, una squadra costruita con un ottimo mix tra giovani e meno giovani. È una squadra molto forte, sulla falsariga della Stella Azzurra: tanta energia, tanta difesa, però al tempo stesso ha giocatori di categoria che fanno la differenza. Si tratta di un banco di prova molto importante, loro in casa vincono sempre e per noi sarà difficile farci valere. Mi aspetto una partita difensivamente energica e intelligente in attacco, con circolazione di palla e tiri facili. Veniamo da una settimana complicata. Marzaioli ha la febbre e De Leo ha un risentimento muscolare da valutare. Non è un momento positivo per noi, anche se il resto del gruppo si è allenato bene. Faremo il possibile per strappare i due punti per continuare la lotta per la salvezza. Voglio arrivare alla palla a due con un roster completo, spero che Marzaioli e De Leo siano della partita. Vorrei avere rotazioni ampie per consentire a tutti di rifiatare. Conto sull’apporto di tutti, vista la crescita costante dei miei giovani. Purtroppo i BAT internazionali bloccano il mercato anche in una categoria dilettantistica come la Serie B. So che la società sta provando a risolvere anche questa grana. Marchetti e Stanzani sono qui in attesa di buone notizie. Questo è l’ultimo giorno per tesserarli e attendiamo fiduciosi.

Fonte: S.S. Felice Scandone 1948

