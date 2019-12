Basket, Scandone Avellino. De Gennaro: “Lunedì vincerà chi avrà più forza mentale, contento dei miei”.

di Lucio Ianniciello

La Scandone fatica sul parquet, lunedì 30 dicembre si recupera la gara contro Pozzuoli, rinviata per il maltempo. Coach De Gennaro parla della settimana lavorativa: “Partita importante, d’altronde lo sono tutte per via della nostra classifica. Ci stiamo preparando, spero in una prestazione a livello fisico, mentale e difensivo come contro Matera. La settimana è stata particolare, purtroppo infermeria piena. De Leo non si è proprio allenato, ha accusato il dolore al retto femorale dopo il match contro Matera, non è al massimo. Lo stesso per Bianco, ieri una contrattura e oggi un virus intestinale. È a casa. Gli altri abbastanza bene, 3 giorni di permesso per Rajacic con altrettanti voli”. L’avversario: “Non voglio caricare questa partita. I miei lo sanno che è importante, oltre che un derby. Pozzuoli non vive un momento positivo. Non hanno giocato Tredici e Marchini. Sottolinerei Savoldelli, leader assoluto. C’è anche Picarelli. Hanno senior di categoria. Giocheranno alla morte per vincere”.

Le sensazioni del coach sul suo gruppo, si sofferma anche sui singoli: “Nelle ultime partite stiamo giocando bene. Vedo una crescita costante. A Formia abbiamo perso dopo un supplementare, escludo solo Bisceglie. I ragazzi devono abituarsi. Sto dando responsabilità a Cherubini, un 2001 che l’anno scorso ha fatto solo settore giovanile. Sto facendo ugualmente con Bianco nel playmaking. Peccato che abbia spesso problemi fisici. Anche i senior stanno dando il loro contributo. Chiaro che stanno giocando dall’inizio e, giunti a metà compionato, ne possono risentire. Spero che la panchina mi dia qualcosa, per farli rifiatare”. Una battuta su Hugo Erkmaa: “È un giocatore della Scandone, a Pozzuoli sarà dei 12. La sua avventura qui durerà fino al 5 gennaio. Se lo impiegherò lunedì? Sono mie scelte. Altre cose su questa questione vanno chieste ai dirigenti”. Continua: “Nel match di dopodomani chi ha più forza mentale vince. È arrivato il momento di battere un colpo fuori casa, per me è importante la crescita costante”.

Il problema dei lodi, la messa in liquidazione mal si conciliano con le festività natalizie e di fine anno: “Non ho sentito nessuno, ci hanno garantito che stanno lavorando. Si spera che i lodi possano essere pagati tra il 9 e 10 gennaio. Al momento non ho notizie certe”. De Gennaro non ha notato distrazione tra i suoi, nonostante il periodo festivo: “Si stanno comportando da professionisti, sono ragazzini. Sono arrivati concentrati. Contento di loro. Ho concesso anche il 24 dicembre oltre al 25 già stabilito, è giusto così. Due giorni liberi anche perché molti non sono campani”. Ultima battute sul match di Pozzuoli, il coach al momento non traccia bilanci: “Mi auguro di vincere lunedì. La classifica dice che siamo terzultimi a 6 punti, loro ne hanno 10. I bilanci sono solo pensieri e parole. L’attualità è la Scandone di quest’ anno e che io sono il capo allenatore. Devo dare tutto me stesso, per far in modo che questa famiglia possa arrivare sana e salva al porto il prima possibile. Sto navigando con il mare mosso”.

