Basket, Scandone Avellino. De Gennaro: “Matera è esperta con i suoi tanti senior, mi preoccupa De Leo”.

Le parole del coach De Gennaro in vista della gara contro Matera.

“Domenica giochiamo contro Matera, squadra molto ostica per noi, dato che incontriamo la terza forza del campionato, formata da molti senior di altissimo livello, basti pensare a Dip, Antrops, Panzini, Battaglia, Smorto, Staffieri: ognuno di loro può fare la differenza. Prevalentemente giocano i senior, che hanno una media di minutaggio abbastanza alta.

Noi dal canto nostro dobbiamo disputare la gara senza nessun timore, a viso aperto, dobbiamo fare la partita non perfetta, ma extra-perfetta per cercare di battere Matera, perché non solo si conoscono da molto tempo ma giocano anche molto bene. Essendo una squadra formata da tanti giocatori di età non molto giovane, gioca a un ritmo non altissimo ma di grande esperienza, quindi dobbiamo cercare di alleggerirci di qualche nostra insicurezza. La cosa che mi preoccupa è che ancora non ho la certezza di poter avere Peppe De Leo, che ha un problema al retto femorale e neanche oggi parteciperà all’allenamento. Valuteremo giorno per giorno le sue condizioni insieme allo staff medico”.

Fonte: Scandone Avellino

