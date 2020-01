🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

La Scandone è stata sconfitta ieri a Pellezzano nel derby contro Salerno ma la buona notizia arriva sul fronte lodi. La situazione si è sbloccata, nei prossimi giorni verranno pagati l’agente Meller, Maffezzoli, Papà, Filloy e Cavaliere. Ciò consentirà alla Scandone di poter andare sul mercato per integrare un organico risicato, ancora di più dopo la partenza di Hugo Erkmaa per Napoli. Entro il 31 marzo si potranno tesserare due senior, fino a fine febbraio cestisti under.

adsense – Responsive – Post Articolo