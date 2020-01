Basket, Scandone Avellino. Ondo Mengue convocato dalla Guinea Equatoriale, contro la Stella Azzurra il 22 gennaio.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Ondo Mengue è stato convocato dalla Guinea Equatoriale per le fasi preliminari della FIBA Afrobasket che si terranno a Malabo. Il cestista della Scandone farà ritorno ad Avellino il 22 gennaio, data in cui i lupi affronteranno la Stella Azzurra in trasferta. Pertanto week end senza impegni per la squadra irpina per via del test dei romani, team composto da under, in Next Generation Tournament. Saranno di scena a Monaco di Baviera fino al 19 gennaio. Rinvio richiesto e ottenuto.

