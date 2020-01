Basket, Scandone Avellino. Prezzi scontati in Curva per la partita di sabato contro Palestrina.

🔊 Ascolta l'articolo

di Redazione sportiva

Iniziativa della Scandone per chiamare a raccolta quanti più tifosi possibili nella partita di sabato contro la prima della classe Palestrina. La classifica e la condizione psicologica sono migliorate dopo le due vittorie consecutive e il primo colpo esterno di ieri sera a Roma contro la Stella Azzurra. Ecco il comunicato

In occasione dell’importante gara di sabato 25 gennaio alle 17:00, contro la capolista

Citysightseeing Palestrina, la S.S. Felice Scandone Avellino chiama a raccolta tutti i

propri tifosi, scontando i prezzi dei ticket per il settore più caldo e popolare. Il tagliando

per l’ingresso in Curva Sud, infatti, costerà 3 euro.

Di seguito, gli orari che osserverà la biglietteria e i prezzi di tutti i settori.

Orari Biglietteria

Venerdì 24 gennaio: ore 15:00 – 17:00

Sabato 25 gennaio: ore 15:00 – inizio gara

Prezzi

Curva: 3 euro

Tribuna Superiore: 10 euro

Tribuna Laterale: 12 euro

Tribuna Vip: 15 euro

Settore Ospiti: 7 euro

I settori aperti al pubblico di casa saranno la Curva Sud e la Tribuna Terminio. Per i

bambini di età inferiore ai 12 anni e i diversamente abili, l’ingresso è gratuito.

adsense – Responsive – Post Articolo