Basket, Scandone Avellino. Scardino in prestito al Basket Gualdo.

La S.S. Felice Scandone Avellino comunica di aver ceduto la guardia Gerardo Scardino

in prestito fino al termine della stagione 2019/2020 al Basket Gualdo, che disputa il

campionato di serie C Silver. Il cestista era a sua volta in prestito ad Avellino dall’Alma

Trieste.

La società ringrazia l’atleta per l’impegno profuso fino a questo momento, augurandogli il meglio per il prosieguo della sua carriera.

