Basket, Scandone Avellino. Spunta il BAT Leunen, il mercato non può partire.

Lodi Maffezzoli, Papà, Cavaliere, Filloy e Meller pagati, mercato sbloccato per la Scandone. E invece no, un’altra grana mette il bastone tra le ruote. Si tratta del BAT (Tribunale Internazionale a cui si rivolgono i giocatori extracomunitari) Leunen. L’ex cestista di Avellino, ora alla Fortitudo Bologna, avanza 50.000 euro. Una tegola per la Scandone, pronta a tesserare Stanzani e Marchetti, già in Irpinia. Quanto tempo passerà ancora affinché un organico spolpato possa essere rimpolpato? A questo punto svaniscono le speranze per domani quando arrivera’ al DelMauro Ruvo di Puglia. Gli ostacoli derivanti dalla precedente gestione sono molteplici, gli sforzi societari per raggiungere la salvezza in Serie B sembrano non bastare mai.

