Basket, Scandone. De Gennaro: “A Formia per dimostrare che lo scivolone contro Cassino è stato solo un brutto episodio”.

di Lucio Ianniciello

Domenica la Scandone andrà a far visita alla Meta Formia, coach De Gennaro esordisce così nel pre gara: “Inizia il girone di ritorno, siamo abbastanza contenti per come abbiamo chiuso l’andata, 4 vittorie e 3 sconfitte. Ora però veniamo da un periodo non bello con le ultime due partite perse: a Salerno ma soprattutto la brutta prestazione in casa contro Cassino. C’è tanta voglia di rifarsi da parte mia e del gruppo. In casa di Formia cercheremo di dimostrare che lo scivolone di domenica scorsa é stato solo un brutto episodio”.

I prossimi avversari: “Loro vengono da un periodo positivo, hanno vinto a Pozzuoli nell’ultimo match facendo una bella prestazione. È una squadra giovane ma con elementi che giocano da anni in questa categoria e sanno come affrontare un campionato difficile come la B. Sicuramente la loro arma migliore è proprio la giovane età, hanno energia sia dal punto di vista difensivo ma soprattutto offensivo. Corrono tantissimo il campo e difendono molto aggressivi e di squadra”.

Come deve affrontare la Scandone un certo tipo di gara: “Ci vuole determinazione e solidità mentale molto forte cercando di far uscire l’esperienza dei nostri senior ma in particolar modo la voglia di emergere degli under. Andiamo lì consapevoli dei nostri mezzi per riscattare la sconfitta contro Cassino e iniziare il girone di ritorno con una vittoria”.

