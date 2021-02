Basket, Scandone. De Gennaro: “Contro la Luiss bisogna assolutamente vincere”.

di Lucio Ianniciello

Domani la Scandone recuperera’ il match contro la Luiss Roma, appuntamento al DelMauro alle ore 18. Coach De Gennaro introduce la sfida: “Domani sarà la prima in casa delle ultime due in programma in questa prima fase. Non abbiamo grosse alternative a quella della vittoria. Dobbiamo dare tutto il necessario per affrontare la gara nelle migliori condizioni fisiche, tecniche ma soprattutto mentali”.

La Luiss: “È una squadra giovane, gioca molto bene a pallacanestro, vive un momento positivo per via delle ultime vittorie che ha ottenuto”.

Cosa vuole il coach da una Scandone in fondo alla classifica in questa prima fase e reduce da 6 sconfitte consecutive: “Dobbiamo pensare solo a noi, alla nostra crescita. Nonostante le sconfitte, nelle ultime due partite si è visto qualcosa in più come gruppo. Peccato non aver raccolto punti contro Rieti e Sant’Antimo. Ora voglio vedere ancora crescere questo roster ma bisogna assolutamente strappare i 2 punti importanti per la nostra classifica. Contro la Luiss con il coltello tra i denti, aggressività e impegno da parte di tutti, di chi sta in mezzo al campo e chi in panchina perché c’è bisogno dell’aiuto di tutta la squadra”.

