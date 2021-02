Basket, Scandone. De Gennaro: “Domani a Pozzuoli sarà una grande prova per noi”.

di Lucio Ianniciello

Domani la Scandone si rituffera’ nel campionato dopo il match non giocato contro la Luiss Roma domenica scorsa e rinviato al 24 febbraio per gli Assoluti di Boxe al Pala DelMauro. Coach De Gennaro dice: “Domani andremo a Pozzuoli, partita importante per entrambe le squadre. Ormai siamo nel girone di ritorno e conosciamo i punti di forza delle squadre che incontreremo di nuovo. Dobbiamo pensare a noi stessi, a migliorarci, a continuare il percorso di risalita in classifica. Veniamo da un periodo dove non abbiamo giocato e ci siamo allenati. Si sono provate altre soluzioni per cercare di avere qualcosa in più, domani sarà una grande prova per noi. Mi aspetto solidità mentale e cura più forte dei dettagli offensivi e difensivi. Sono sicuro che i ragazzi faranno di tutto per mettere in campo il loro valore”.

adsense – Responsive – Post Articolo