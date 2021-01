Basket, Scandone. De Gennaro: “Sant’Antimo fa parte della fascia alta, vogliamo riprendere il cammino dopo Rieti”.

di Lucio Ianniciello

Riprende il campionato di Serie B, la Scandone affronterà al PalaDelMauro la Geko PSA Sant’Antimo nel giorno della Befana. Coach De Gennaro: “Prima gara del 2021, c’è tanta voglia. Nella pausa natalizia abbiamo lavorato, cercato di migliorare qualcosa e si è proseguito nell’inserimento dei nuovi arrivi. Ancora fermo ai box Alessandro Marra che sta iniziando la sua scheda in vista del rientro, però aspettiamo l’ok dello staff medico”

Gli avversari, una partita vinta e tre perse: “Contro Sant’Antimo è il primo match di un mini ciclo di due, domenica altro derby, andiamo a Salerno. La Geko è ben costruita, farà sicuramente i play off. Fa parte della fascia alta. Ha una coppia play di senior importante come Cantone e Sabbatino, le guardie Dri e Carnovali, poi Biagio Sergio, Vangelov, quest’ultimo lungo di grande esperienza”. Idee chiare per il coach: “Vogliamo riprendere il cammino dopo Rieti, risalire la classifica il prima possibile. Non sarà facile ma giochiamo in casa. Dobbiamo muovere la palla, giocare insieme. Vogliamo iniziare bene il 2021, faremo di tutto per dare soddisfazioni ai nostri tifosi, purtroppo ancora lontani”.

