Basket, Scandone-Formia. De Gennaro: “Ci siamo disuniti con l’aggressività di Formia, poca lucidità all’overtime”.

di Redazione sportiva

Mastica ancora amaro la Scandone, sconfitta contro Meta Formia all’overtime alla prima giornata di ritorno. Coach De Gennaro dice: “Purtroppo ci tocca commentare un’altra sconfitta, abbiamo giocato per tre quarti muovendo bene la palla e difendendo. Con l’aggressività di Formia ci siamo disuniti, abbiamo perso Brunetti per i 5 falli venendo a mancare un punto di riferimento dentro l’area. Abbiamo cercato di adeguarci al loro quintetto, sbagliavamo in attacco a differenza di Formia. Peccato, l’abbiamo riacciuffata ai supplementari dove c’è stata poca lucidità, non sono stati eseguiti bene i giochi oltre ad esserci una circolazione palla non corretta”. Un occhio a quel che sarà: “Cercheremo di mettere in carreggiata Fabrizio Trapani, dobbiamo lavorare”.

adsense – Responsive – Post Articolo