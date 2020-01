Basket, Scandone-Palestrina. Ponticiello: “Complimenti alla Scandone, è sulla strada giusta”.

🔊 Ascolta l'articolo

di Lucio Ianniciello

Palestrina incassa la vittoria ad Avellino ma ha faticato non poco. Coach Ponticiello usa bastone e carota per i suoi: “Complimenti alla Scandone, è sulla strada giusta. Poteva crollare dopo il -14, ci ha messo intensità. Noi abbiamo sciorinato una performance ben al di sotto delle aspettative. Abbiamo tirato male ma la voglia che ci abbiamo messo fa guardare positivo in prospettiva”. Un’impressione sulla Scandone, al di la’ dei complimenti iniziali: “Impressione eccellente, non si è lasciata condizionare dai break subiti nel primo e terzo quarto. Ha qualcosa in più di energia rispetto alle squadre che lottano nella stessa fascia. Se avesse potuto disputare la pre season sarebbe già fuori dai play out”.

