Basket, Scandone-Rieti. De Gennaro: “Contento della prestazione anche se si è perso, ci crediamo”.

di Lucio Ianniciello

Così coach De Gennaro commenta la sconfitta contro la Sebastiani Rieti: “Contento della prestazione anche se si è perso. Abbiamo dimostrato che possiamo crescere e giocarcela con tutti, Rieti è la capolista. Conosciamo il suo valore. Contro questa fisicità non era facile tenere l’uno contro uno, l’abbiamo fatto bene nella prima parte. Poi ci siamo messi a zona, provata in settimana, c’è qualcosa da correggere. Bene la prestazione di tutti, non mi soffermo sui singoli. Bisogna continuare a lavorare, c’è da migliorare qualcosina. Possiamo dire tanto in questo campionato, ci crediamo. Avanti per ottenere una buona posizione di classifica”.

