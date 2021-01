Basket, Scandone-Sant’Antimo. De Gennaro: “Grande prestazione dei miei, la dedica della vittoria allo staff medico e un ringraziamento anche a Riccio”.

di Lucio Ianniciello

Parla coach De Gennaro dopo la vittoria della Scandone per 74-73 nel derby contro Sant’Antimo: “Partita importantissima, siamo contenti. Loro hanno giocatori di livello, ci aspettavamo una partita dura dopo che avevano perso di tanto in casa contro Salerno. Siamo stati bravi a tenere testa ad una squadra così atletica e ben organizzata. Appalausi a tutti i miei ragazzi, non hanno mai mollato recuperando i 4-5 punti di svantaggio massimo. Grande prestazione”.

La dedica: “Voglio dedicare questa vittoria al mio staff medico, oltreché al preparatore atletico Massimo Picariello perché vedere Alessandro Marra giocare 17′ dopo due mesi è una gioia immensa. È ancora indietro, deve recuperare, avere fiducia in se stesso. Si infortuno’ al retto femorale, ebbe una lacerazione di 6 centimetri. È stato bravo lui a crederci e bravissimo il mio staff medico che ringrazio. Un altro grazie a Riccio, ha subito una gomitata allo zigomo ed è in ospedale, quasi sicuramente servirà la suturazione. Speriamo che vada tutto bene”. Conclude: “Ora ci godiamo la vittoria, da domani testa bassa per la gara contro Salerno”.

