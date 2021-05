Basket, Scandone-Viola Reggio Calabria. Robustelli: “Ottima prova di squadra, loro hanno 2 match point. La vittoria va agli OF”.

di Lucio Ianniciello

Avellino riapre la serie con la vittoria di oggi su Reggio, calabresi avanti 2-1. Le parole di coach Robustelli: “Non era facile. La voglia di tutti era quella di non mollare, di non lasciare subito la serie ma di provare a portarla quanto meno a gara 4. Ora sappiamo che possiamo giocarcela. Ottima prova di squadra, tanti giocatori in doppia cifra, una buona impronta da parte di tutti. Abbiamo provato ad aggiustare delle cose che non sono andate in gara 1 e gara 2, sembra ci siamo riusciti”.

Domenica gara 4 al DelMauro: “A Reggio restano 2 match point, strada in salita. Noi dobbiamo essere bravi a vendere cara la pelle, a mettere in campo l’energia di oggi e a gestire i momenti di difficoltà andando sopra, riuscendo a contenere i ritorni continui di Reggio Calabria. Sono molto soddisfatto”.

La dedica: “Questa vittoria va sicuramente agli Original Fans che ci hanno fatto trovare un grande spettacolo fuori dal palazzetto nonostante le difficoltà del caso e del momento. Abbiamo bisogno del calore del pubblico, fa male vedere questo palazzetto vuoto”.

