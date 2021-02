Basket, Serie B. La Scandone cade ancora, Pozzuoli si impone in casa sua per 69-56.

di Redazione sportiva

Quarta sconfitta consecutiva per la Scandone, nel derby di Pozzuoli perde 69-56. L’inizio è equilibrato, non spettacolare, al 10′ i puteolani conducono 16-14 e fanno registrare il primo strappo del match con i vari Gaye, Balic, Savoldelli. Si giunge sul +12 Pozzuoli (30-18). Alla fine del primo tempo il tabellone recita 33-24. Avellino controbatte alla ripresa, 0-8 di parziale. Non convocato Sousa, ci pensano Ani e Brunetti. La Scandone così mette il naso avanti (36-37). Al 30′ però Pozzuoli è in vantaggio di 2 (41-39). All’ultimo quarto i padroni di casa fanno registrare il +8, i lupi non riescono più a replicare agli avversari che si impongono per 69-56. Ultimo posto per i ragazzi di coach De Gennaro con 2 punti in classifica.

