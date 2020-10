Basket, Serie D. Luca Iannaccone é il nuovo caoch della Slz Solofra.

La Slz Solofra comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra militante nel campionato di serie D a Luca Iannaccone. Il coach avellinese conosce bene la categoria per aver guidato dal 2014 al 2017 il Cab Solofra. Successivamente ha ricoperto il ruolo di capo allenatore del Basket Club Irpinia guidandolo dalla serie D fino alla promozione in serie C Gold e restandone al timone anche nel primo anno della massima categoria regionale, chiudendo la sua esperienza nello scorso autunno. Adesso la nuova avventura con la formazione del Presidente Eugenio Gallucci. “Una chiamata alla quale non potevo dire assolutamente di no. – dichiara Iannaccone – Conosco bene questa piazza per tre anni che ritengo importantissimi ed intensi in cui abbiamo fatto splendide cose. Conosco questa dirigenza e tanti elementi del roster presente perché li ho allenati anche in passato. La Slz ha fatto benissimo lo scorso anno al suo esordio in serie D riconfermando la maggior parte dei suoi giocatori. In più ci sono delle aggiunte importanti come quella di Benjamin Vietri che permette di aumentare il livello di competitività. La società mi chiede continuità con quanto dimostrato nella passata stagione. Dovremo lavorare al 110% cercando di dare il massimo e provare a vincere tutte le partite. Alla fine poi faremo un bilancio del nostro lavoro.”

