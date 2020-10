Basket: Sibilia e Spadafora al tavolo con le tifoserie per la ripresa in sicurezza dello sport.

“Con il ministro Spadafora ho incontrato una delegazione delle tifoserie del basket per avviare un confronto sulle prospettive future della pallacanestro in questo momento di emergenza sanitaria. L’obiettivo è favorite una sinergia tra il Ministero dello Sport e il Ministero dell’Interno al fine di adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza delle società, dei tifosi e dei giocatori senza sacrificare lo spirito partecipativo tipico di questo sport. Il basket è il secondo sport più seguito in Italia e urgono provvedimenti che permettano di praticarlo e seguirlo in sicurezza”.

