BASSA IRPINIA. Ancora un positivo nel mandamento e uno a Quindici.

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che sono risultati positivi al COVID 19 i tamponi naso-faringei effettuati su 2 persone, residenti rispettivamente nei comuni di Sirignano e Quindici, già in isolamento a seguito del rientro dall’estero.

L’Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.

Ad oggi sono 1.120 i tamponi effettuati, di cui:

– n. 18 risultati positivi;

– n. 973 risultati negativi;

– n. 129 (relativi alla giornata di martedì 25/08/2020) in attesa di esito.

In base all’ordinanza regionale, le attività di screening continueranno fino al 31/08/2020; resta l’obbligo per chi rientra dall’estero di segnalare la propria presenza sul territorio comunale all’indirizzo mail sep@aslavellino.it e di osservare l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, che verrà comunicato dal proprio Medico di Medicina Generale.

adsense – Responsive – Post Articolo