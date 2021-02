Bassa Irpinia. L’Istituto Secondario Roald Amundsen- U. Nobile, proroga la chiusura della didattica in presenza con una eccezione

Si comunica che a seguito delle Ordinanze sindacali n.7 del 11.02.2021 del Comune di Avella ,n. 14 del 12.02.202 del Comune di Lauro, n.6 del 12.02.2021 del Comune di Marzano di Nola la ripresa delle attività didattiche in presenza presso le sedi di Marzano di Nola e Avella è rinviata al giorno 01.03.2021, presso la sede di Lauro al 10.03.2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori e/o diverse disposizioni degli enti competenti.

Pertanto da lunedì 15 e fino a nuova comunicazione, l’attività didattica si svolgerà a distanza. La stessa sarà sospesa nella sola giornata di martedì 16.02.2021 ( Carnevale) come da delibera della Giunta Regionale della Campania n. 478 del 07.09.2020 e riprenderà regolarmente mercoledì 17.02.2021.

L’attività didattica presso la sede di Mugnano del Cardinale invece, continuerà a distanza per la sola giornata di lunedì 15.02.2021 per poter dar luogo alle operazioni di sanificazione dei locali, riprenderà in presenza, mercoledì 17.02.2021, dopo la sospensione delle lezioni del giorno 16.02.2021 (Carnevale), fatte salve diverse disposizioni delle autorità competenti. Decisone quest’ultima discutibile tenuto conto che tutte le altre sedi hanno deciso la chiusura anche perchè l’istituto è frequentato da alunni che provengono anche da altre aree dove il contagio ha numeri preoccupanti, come per esempio Avella.

