BASSA IRPINIA. C’è il primo contagiato, ecco dove

I casi aumentano il bollettino inizia a farsi pesante. Dopo la notizia del primo decesso risultato positivo al Covid-19 (un 73enne di Mirabella Eclano), sono risultati positivi in serata altri 18 tamponi effettuati su altrettante persone residenti in Irpinia, tra cui anche quello dell’anziano deceduto. In tutto in Irpinia si contano 37 positività, così ripartite:

22 nel Comune di Ariano Irpino

4 nel comune di Mirabella Eclano (di cui uno deceduto)

2 nel Comune di Avellino

2 nel Comune di Gesualdo

1 nel Comune di Mercogliano

1 nel Comune di Grottaminarda

1 nel Comune di Chiusano San Domenico

1 nel Comune di Venticano

1 nel Comune di Forino

1 nel Comune di Lauro

1 nel Comune di Savignano Irpino

I pazienti ricoverati si trovano tra la struttura di Contrada Amoretta e il “Rummo” di Benevento, altri invece risultano in isolamento domiciliare.

Come per tutti i casi si attende la conferma ulteriore dell’Istituto Superiore di Sanità. L’Azienda Sanitaria Locale ha in corso l’indagine epidemiologica sui contatti dei probabili casi.

Tra i contagiati anche il fratello del primo cittadino di Lauro Antonio Bossone che con un post reso pubblico ha annunciato il tutto: “Tante voci, troppe voci risuonano sui social. Capisco! Siamo tutti in casa e il tempo trascorre lentamente… Il mio che è quello che si adopera per gli altri trascorre velocissimo, inafferrabile… Dirò dunque solo poche parole: mio fratello ha contratto il virus svolgendo il suo lavoro in una congiura che lo rende più che mai una missione. Non c’è altro da aggiungere tranne che ce la farà, ce la faremo”.

