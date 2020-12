BE HELP-IS, LA CONFERENZA FINALE DEL PROGETTO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE

Si terrà martedì 22 dicembre 2020 alle ore 10:30 la conferenza stampa finale del progetto Be Help-is, promosso dalla cooperativa sociale “La Goccia” di Avellino e finanziato da Fondazione con il Sud nel bando Donne 2017. Nel corso dell’incontro le operatrici del centro antiviolenza “Alice e il Bianconiglio” e i partner del progetto presenteranno i risultati finali prodotti dalle azioni realizzate in collaborazione con le istituzioni locali (forze dell’ordine, servizi sociali e sanitari, privato sociale) che, a vario titolo, hanno collaborato per creare operativamente, negli Ambiti territoriali A02 e A04, una rete antiviolenza di supporto alle donne e ai minori vittime di violenza.

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le 7 azioni portate avanti con il progetto Be Help-is, coinvolgendo enti e istituzioni, nell’obiettivo di fornire una risposta sinergica alle donne e ai minori in difficoltà e di educare i più giovani alla parità di genere e al rispetto reciproco tra uomini e donne in ambito familiare, sociale e lavorativo. In particolare, verranno descritti: il fabbisogno formativo per tutti coloro che operano all’interno della rete antiviolenza; la formazione e la supervisione degli Operatori; la Rete antiviolenza creata sui territori degli ambiti A02 e A04; l’azione di Potenziamento del Cav, che continua a ricevere un numero sempre maggiore di richieste di aiuto, in particolare nel periodo del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria da Covid 19; l’assegnazione di borse lavoro/tirocini formativi per l’empowerment delle donne; le attività di educazione alla parità e alle emozioni, alla decostruzione degli stereotipi di genere nelle scuole di I e II grado partner del progetto.

Interverranno, oltre ai partner, agli operatori degli Ambiti territoriali A02 e A04 e ai dirigenti scolastici che hanno partecipato al progetto Be Help-is, anche i sindaci di Avellino e Mercogliano, Gianluca Festa e Vittorio D’Alessio e il dottor Mauro Cozzolino, professore di Psicologia Clinica e direttore dell’Osservatorio sulla promozione del Benessere dell’Università di Salerno.

