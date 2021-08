Bellissima serata, quella trascorsa ieri sera a Mercogliano

Alla presenza di un folto pubblico, l’ottima Sabina Lancio ha magistralmente condotto la serata. È stato bello parlare di noi, del nostro sogno comune, diventato poi realtà. Grazie a quanti hanno contribuito alla beneficenza per il Moscati e per il Cotugno, acquistando il nostro romanzo. Un grazie speciale va al maestro Luis Di Gennaro per averci coinvolti ed affascinati con le sue note al pianoforte; alla bravissima organizzatrice di eventi Stefania Porraro, Presidente della Pro Loco Mercogliano; alle associazioni giovanili locali coinvolte, e infine, non per ultimo, un grazie dal cuore al sindaco, Vittorio D’Alessio e all’amministrazione tutta, per averci permesso di esserci, inserendoci nel calendario di eventi mercoglianese.

Un grazie particolare va anche agli amici di ACIPeA – Associazione Culturale Italiana Poeti e Artisti presenti alla serata; Lina Canaletto, Giuseppe Escalona, Nellina Bifulco, Nella Visilli, Silvio Visilli, Angela Alvino e Carmela Biondo e non ultime, alle mie compagne di avventura: Francesca Falco e Rosetta Metallo.

Grazie, grazie, grazie dalla Compagnia dei Sogni di ACIPeA

adsense – Responsive – Post Articolo