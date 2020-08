Poco fa i Carabinieri della Compagnia di Avellino sono intervenuti in Bellizzi Irpino, nell’ex scuola che ospita la cooperativa “Pianeta Autismo”, constatando che ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso principale, si introducevano nella struttura, danneggiando con un estintore la porta dell’anfiteatro e tentando di introdursi in qualche ufficio. Dalle prime verifiche nulla risulta rubato.

Indagini in corso.

adsense – Responsive – Post Articolo