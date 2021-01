Benessere animali, Caputo incontra associazione allevatori Minicozzi: rappresentiamo oltre 2.000 soci tra Campania e Molise

Rilanciare la zootecnia della Campania puntando sul benessere degli animali e sulla salvaguardia della biodiversità. E’ stato il tema al centro dell’incontro tra l’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo e i vertici dell’Associazione Allevatori Campania Molise, rappresentata dal presidente Davide Minicozzi, dalla vicepresidente Catia Gravina e dal direttore generale Augusto Calbi. L’ARACM conta attualmente oltre duemila associati.

“Siamo molto soddisfatti di questo confronto – commenta il presidente Minicozzi – alla luce del ricco programma di rilancio dell’associazione dopo dieci anni di commissariamento, che abbiamo illustrato all’assessore Caputo e su cui avremo ulteriori momenti di approfondimento. Il nostro progetto è affiancare gli allevatori nella crescita della qualità alla stalla, valorizzando il ruolo di custodi del territorio. Abbiamo avviato già un fitto calendario di visite aziendali per mappare e raccogliere non solo i problemi, ma anche le buone pratiche da mettere a sistema e condividere. La ricchezza del nostro mondo sta nella cultura della collaborazione e dell’aiuto reciproco, salvaguardando una filiera strategica e centrale per tutto il sistema agroalimentare delle due regioni. Il confronto e il dialogo ci aiuteranno a superare questo momento difficile, che vede una contrazione degli ordini dovuti alle chiusure della ristorazione”.

adsense – Responsive – Post Articolo