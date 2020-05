BENEVENTO. I Cavalieri Templari contro il covid 19

Sfortunatamente molte famiglie presentano difficoltà economiche perché il virus le ha colpite e hanno necessità di sostegno.

Il Sovrano Ordine dei Cavalieri Templari storicamente presente e sensibile alle difficoltà dei più colpiti è sceso in campo per raccogliere generi di prima necessità per sostenerli.

I Cavalieri per primi e varie aziende sostenitrici, Torronificio di Iorio, Pastificio Rummo, Famiglia Longobardi, Antiche Fattorie Templari, hanno messo in moto questo atto di solidarietà raccogliendo il necessario per aiutare, in questo difficile momento, le famiglie di Montefusco, CARITAS Benevento con l’apporto di don Nicola De Blasio, l’Associazione Nazionale UNIONCASA Benevento, il Comitato di Quartiere S.Colomba -Via D.Luigi Sturzo di Benevento, l’Associazione Pietro Bove un angelo caduto in volo con la presidente Rita Margiotta.

Le segnalazioni sono giunte al nostro presidente, dott. Errico Longobardi, che ha attivato istantaneamente l’ordine riuscendo pienamente a completare lo scopo.

Si ringrazia l’ospitalità del Convento di San Egidio dei Frati Minori Cappuccini che si sono prodigati nel confezionamento e nella distribuzione dei pacchi alimentari.

La consegna alle prime 100 famiglie di Benevento avverrà in questa settimana mantenendo l’anonimato delle famiglie interessate per rendere ancor più nobile questo gesto caritatevole.

