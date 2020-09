Biancolino ritorna a fare il calciatore, accordo con il Città di Avellino in Eccellenza.

di Redazione sportiva

Raffaele Biancolino, indimenticato bomber dei lupi, ha accettato la proposta del Città di Avellino decidendo di ritornare in campo come calciatore. Il pitone ha 43 anni è si è voluto rimettere in discussione, sua ultima esperienza quella da allenatore al Carotenuto Mugnano. La società irpina, nata dalle ceneri dell’Eclanese, disputerà il campionato di Eccellenza e ha deciso di fare il colpo ad effetto. Biancolino dovrà trovare la forma giusta, le motivazioni non mancheranno.

adsense – Responsive – Post Articolo