BAIANO. L’ultima produzione di Protreato “Ascoltando la Cenere”, in scena a Cesinali

L’ultima produzione di PROTEATRO, è il tentativo di raccontare la realtà mentre accade, il tentativo di raccontare il periodo che stiamo vivendo: andando oltre la cronaca, indagando le ragioni di ciò che sta accadendo, aprendo a prospettive per il futuro. ASCOLTANDO LA CENERE è un monologo dedicato alle vittime del COVID19, al loro ricordo, alle loro carezze mancate.

ASCOLTANDO LA CENERE andrà in scena, in prima assoluta, l’11 ottobre 2020 alle ore 19.30 al Teatro d’Europa di Cesinali (Av). La rappresentazione avverrà in osservanza di tutti i protocolli di prevenzione Anti-Covid.

Per info e prenotazioni contattare il Teatro d’Europa 0825 667 366

