Bilancio positivo per l’attività svolta nel 2020 dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Avellino.

Il presidente Ciro Picariello ha tracciato il bilancio delle attività svolte nel 2020. Tanti i settori e i temi trattati: la difesa delle professioni, convegni in presenza e in webinar sulle questioni del verde pubblico, partecipazioni ai DAQ del vino, delle nocciole e dell’olivo. Diversi gli incontri con la Regione sul Psr e con la Commissione Ambiente del Comune di Avellino per affrontare la problematica delle polveri sottili a causa dei continui sforamenti. Molto soddisfatto il presidente Picariello per l’affidamento a un agronomo dell’incarico sul “Piano del Verde” del Comune di Avellino. non sono mancate in questo periodo di emergenza sanitaria le iniziative di solidarietà dell’Odaf a favore dell’ospedale “Moscati” di Avellino e del “Frangipane” di Ariano Irpino.

Nel corso della riunione di fine anno, che si è svolta da remoto e che ha visto un’ampia partecipazione degli iscritti, è stato approvato il bilancio consuntivo 2019 e il bilancio preventivo 2020.

Approvati i conti (consuntivo 2019 e preventivo 2020) all’unanimità dopo la brillante e dettagliata esposizione del tesoriere Francesco Castelluccio.

Nel corso del webinar il consigliere Giuseppe Freda ha relazionato sull’attuale situazione del Psr, mentre il segretario Maurizio Petrillo sulla normativa per gli studi professionali in tempo di Covid-19. Relazioni esposte anche dal vicepresidente Antonio Capone.

A causa dell’emergenza non è stato possibile effettuare un incontro per lo scambio di auguri, ma il Consiglio ha deciso di far sentire la propria vicinanza agli iscritti stampando il nostro nuovo logo adesivo da affiggere sulla propria macchina.

È stata, inoltre, inaugurata la nuova sede a Corso Europa 109 e il salone delle riunioni è stato intitolato al compianto ex presidente Tommaso Vitale.

Sono stati, infine, presentati i nuovi iscritti del 2020: Enrico De Stefano, Lorenzo Pulerà, Salvatore Bruno, Mara Nardiello e Tiziano Rainone.

adsense – Responsive – Post Articolo