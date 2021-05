Durante la mattinata di oggi 8 maggio, la squadra dei Vigili del Fuoco di Bisaccia è intervenuta in piazza 23 Novembre sempre a Bisaccia, per un incidente che ha visto coinvolto un uomo intento in lavori di pulizia di un giardinetto comunale, con una motozappa. Il malcapitato è stato affidato ai sanitari del 118 I quali ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso.

