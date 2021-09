Blackout ad Avella in una cabina Telecom, zone senza fibra

Da alcuni giorni un guasto ad una cabina sta creando problemi di connessione a molti utenti della rete Telecom che sono impossibilitati a potersi collegare e quindi a navigare. Disagi che riguardano alcune zone di Avella e anche Sperone. Per il momento non si conosce il tempo necessario per ripristinare il guasto, tenuto conto dei giorni di sospensione del servizio non fa presumere nulla di buono. I centralinisti che rispondono per conto della Telecom non sanno dare spiegazioni affermando che i tecnici sono a lavoro.

