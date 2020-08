Bollettino Covid del 26 agosto: boom di nuovi contagi, sono 1.367. Non avveniva da inizio maggio

Numeri record che non si vedevano da inizio maggio. Sono 1.367 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Nel bollettino precedente diffuso dal Ministero della Salute erano 878.

Gli attualmente positivi sono 20.753, con un incremento di 1.039, raddoppiato rispetto al dato di 519 rilevato il 25 agosto. I guariti sono oggi 314, per un totale di 206.239. I tamponi effettuati sono stati 93.529, 20mila in più.

I decessi legati a Covid-19 sono 13 (+4 rispetto a ieri), di cui 11 solo in Veneto. Il totale delle vittime è di 35.458. Ci sono 69 italiani in terapia intensiva (+3), con 1.055 pazienti ricoverati con sintomi in altri reparti (-3).

Lombardia (269), Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147), Campania (135), Emilia Romagna (120) Piemonte (75), Sardegna (53), Puglia (51), Liguria (41), Friuli Venezia Giulia (33), Sicilia (33), Abruzzo (26), Umbria (20), Trentino Alto Adige (12), Marche (9), Molise (9), Calabria (8) e Basilicata (3). Nessun nuovo caso in Valle D’Aosta.