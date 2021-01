Bomba carta esplode davanti ad un negozio nell’avellinese. Gran boato e danni al negozio e ad un’auto. Europa Verde: “La camorra fa più danni del virus.

Ad Atripalda, nell’avellinese, nella mattinata del 10 gennaio, i residenti sono stati svegliati di soprassalto da un forte boato. È stato fatto esplodere un ordigno esplosivo davanti l’ingresso della Formaggeria situata tra via Fiume e via Tripoli. È il secondo attentato ai danni del negozio di enogastronomia, il primo si è verificato lo scorso anno. Sono stati riportati danni all’ingresso nell’esercizio commerciale e ad un’auto parcheggiata nelle vicinanze. “È facilmente ipotizzabile che dietro questo vigliacco attentato ci sia la mano della camorra che fa più danni del virus. I camorristi non hanno pietà per nessuno e non si fermano neanche davanti alle enormi difficoltà e danni già causati dall’emergenza covid e continuano a succhiare il sangue dalle persone e dalla nostra terra. Il racket ed i camorristi vanno denunciati, sempre, solo se combattiamo tutti uniti possiamo eliminare questa piega che sta mortificando e martoriando il nostro territorio da troppo tempo. Al titolare del negozio che ha subito questo attacco esprimiamo la nostra solidarietà, così come a tutti coloro che sono pressati dalla camorra. “- è la dichiarazione del Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e di Luigi Tuccia, commissario del sole che ride ad Avellino e provincia.