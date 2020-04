BOSCOREALE: Carabinieri arrestano 19enne. Nascondeva mezzo chilo di marijuana in casa e guidava scooter rubato

Dovrà rispondere di ricettazione e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio A.M. 19enne di origini romene, arrestato dai carabinieri della stazione di Boscoreale.

Sorpreso lungo via Marra di Boscoreale a bordo di uno scooter, il 19enne ha tentato di sfuggire ai militari. Inseguito per molti chilometri è stato bloccato a Scafati e poi perquisito.

Nel veicolo rinvenuti 15 grammi di marijuana già suddivisi in dosi. Nell’abitazione – occultato in un sottoscala – mezzo chilo della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Sequestrato anche lo scooter, risultato provento di un furto commesso nel novembre del 2019.

L’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio

