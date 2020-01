🔊 Ascolta l'articolo

Dovrà scontare 2 anni e 7 mesi di reclusione per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Arrestato dai carabinieri della stazione di Boscoreale, F. B.– 53enne del posto già noto alle ffoo – è stato tradotto in carcere in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.

