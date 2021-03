Boxe. Addio a Marvin Hagler, uno dei più grandi.

È morto Marvin Hagler, un’icona del pugilato. Campione dei pesi medi dal 1980 al 1987. Aveva 66 anni. La International Boxing Hall of Fame lo ha inserito tra i pugili più forti di ogni tempo. “The Marvelous”, “il meraviglioso”, si è spento nella casa di famiglia, in New Hampshire. L’annuncio della moglie Kay G. Hagler su Facebook

“Mi dispiace fare un annuncio molto triste. Oggi purtroppo il mio amato marito Marvelous Marvin è morto inaspettatamente a casa sua qui nel New Hampshire. La nostra famiglia chiede di rispettare la privacy in questo momento difficile”.

adsense – Responsive – Post Articolo