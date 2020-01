Bruciano le montagne del Vallo. Piromani e vento seminano distruzione

Il pensiero va all’Australia dove il caldo torrido di un estate caldissima sta distruggendo un territorio vastissimo, qui invece siamo in pieno inverno con una temperatura in queste ore quasi a zero gradi. Siamo nel Vallo di Lauro, in piena bassa Irpinia dove da questa notte brucia un vasto territorio montano tra Taurano e Moschiano. Il vento poi di oggi alimenta le fiamme rendendo difficili le operazioni di spegnimento, e questo lo sa bene chi ha deciso ieri sera di appiccare le fiamme a boschi di castagneti e bosco mediterraneo. Ecco le foto scattate questa notte da fotografo Francesco Caliendo.

