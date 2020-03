BRUSCIANO. Associazione Fronte Comune fa la propria parte per l’emergenza sanitaria

Ognuno di noi in questo momento è chiamato a fare il proprio dovere, facendo il massimo delle proprie possibilità, soprattutto il dovere di non tradire la comunità e la coscienza, restando a casa ed uscendo solo per i casi previsti dalla legge.

L’associazione Fronte Comune per l’emergenza sanitaria ha ritenuto di fare la propria parte reperendo, con tantissime difficoltà, nr 100 flaconi da 500ml di gel disinfettante per le mani e ha ritenuto opportuno donare la fornitura alla Cooperativa Sociale Aurora di Brusciano (vicepresidente Toppi Domenico) che provvederà alla distribuzione ai suoi operatori, ai dipendenti ed agli utenti della nostra amata città.

La Cooperativa Aurora è accreditata e autorizzata per i servizi di assistenza domiciliare per utenti anziani, diversamente abili e assistenza integrata dell’Ente Ambito Territoriale nr 22 ed è iscritta all’Albo Regione Campania di categoria.

Convinti di far parte di un Popolo virtuoso e di estremo adattamento al sacrificio, siamo consapevoli che ci rialzeremo più forti di prima!

