BRUSCIANO: Carabinieri arrestano pusher 34enne

I carabinieri della sezione operativa della compagnia di Castello Di Cisterna hanno arrestato Per detenzione di droga a fini di spaccio Giovanni Di domenico, 34enne di Pomigliano già noto alle forze dell’ordine. È stato perquisito in via borsellino, all’interno del complesso di edilizia popolare di Brusciano noto come “legge 219”. Nelle sue disponibilità 79 dosi di crack per un peso complessivo di 46 grammi circa e 491€ in contante ritenuto provento illecito. Di Domenico è stato tradotto al carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio

