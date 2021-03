Ancora presidiata con decine di carabinieri la città di Brusciano. E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario di controllo del territorio nelle strade e nelle piazze ritenute più sensibili.

In campo in queste ore i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio con controlli e perquisizioni.

adsense – Responsive – Post Articolo