BRUSCIANO (NA). Attivato il servizio civile grazie alla Cooperativa Aurora

Per la prima volta a Brusciano grazie al lavoro e alla costante presenza della Cooperativa Aurora viene attivato il servizio civile.

Il coordinatore dei servizi e progetti nonché vice presidente della Cooperativa Aurora Toppi Domenico esprime la sua soddisfazione per aver reso possibile che Brusciano abbia avuto la possibilità di avere 5 volontari per il 2021 per un totale di 3 progetti approvati.

Una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani che scelgono di dedicare alcuni mesi ad iniziative volte a principi di solidarietà, partecipazione, inclusione e utilità sociale.

I nostri progetti:

✅ ECO-Resilienza 3.0: nuove strategie di Educazione al rispetto

✅ L’ECO del silenzio: strategie di contrasto alla povertà educativa minorile

✅ Un’ECO alle emozioni: percorsi resilienti di potenziamento emotivo

Per ulteriori info: https://www.cooperativaeco.it/i-nostri-progetti/ Aurora Società Cooperativa Sociale Brusciano Via Vittorio Veneto 58 Brusciano – 80031

adsense – Responsive – Post Articolo