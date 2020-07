Buon onomastico FEDERICA !

a cura di Redazione

Tanti auguri Federica! Oggi, 18 Luglio, si festeggia l’onomastico di chi si chiama Federica o Federico. In realtà, non vi sono sante con questo nome, ma l’onomastico si festeggia in ricordo di San Federico, Vescovo di Utrecht dall’ 820 d.C. circa alla morte.

Anche la nostra REDAZIONE di Bi NEWS festeggia oggi la “sua” FEDERICA, Federica Guerriero la nostra brava collaboratrice di Milano, prossima laureanda in marketing della comunicazione, che, con cura e passione, scrive tanti report di viaggi, di enogastronomia, tradizioni popolari, storia e cultura degli alimenti e curiosità attinte nei numerosi viaggi in giro per il mondo, grazie anche alla padronanza di diverse lingue, come inglese e francese.

Oltre che con la nostra testata, Federica collabora come freelance anche con altre testate giornalistiche registrate, come Mondo in Tasca, Giornale di Cultura del viaggiare on line a pubblicazione quotidiana.

Di origine germanica, Federica è un nome che deriva da Frithurik, dalle parole frithu, “pace”, e rikja, “ricco, potente” e, dunque, significa “Ricco di pace” o “Signore che protegge“.

Nipote del re dei Frisi, Radbodo, Federico Vescovo di Utrecht fu ordinato prete della diocesi di Utrecht ed incaricato dell’educazione dei catecumeni e del completamento dell’evangelizzazione dei Frisi, della quale incaricò sant’Odulfo (che fu poi il suo biografo). Fu anche consigliere dell’imperatore Ludovico il Pio. ma la moglie di quest’ultimo, l’imperatrice Giuditta di Baviera, lo fece assassinare dai propri sicari mentre celebrava messa, avendone pubblicamente condannato i costumi.

Di gran temperamento e piena di energie, chi porta questo nome è autonoma ed equilibrata, talvolta ribelle, è una fortuna avere la sua amicizia, perchè leale e sincera.

CURIOSITA‘

Numero portafortuna: 9. Animale portafortuna di Federica è la carpa, mentre di Federico l’Ariete. La pianta al femminile è l’erica, al maschile la quercia. Il colore portafortuna è il giallo puro, come il Sole.

La pietra portafortuna per eccellenza per Federica è il Diamante, meglio se un Diamante giallo, visto che sono eccellenti portafortuna anche le pietre gialle! Regalare questa pietra invita a seguire il proprio istinto e la propria strada. Un dono spirituale, per aiutare a collegarsi con gli altri mondi!

Ma il diamante non è l’unica pietra adatta a Federica! C’è il Topazio imperiale, che dona tanta energia e aiuta a focalizzarsi sui progetti.

Poi, il Quarzo rutilato, che aiuta a schiarire la mente e fare scelte giuste quando ci si trova davanti a un bivio.

Ma la pietra gialla più famosa è probabilmente il Quarzo citrino, capace di attirare tanta energia positiva in chi la indossa.

Si riteneva in passato che donava felicità. Sembra di aiuto nei nuovi progetti imprenditoriali. Riduce la depressione e rende più fiduciosi verso gli altri.

Altra pietra gialla adatta per chi si chiama Federica è la Pirite, che aumenta le difese immunitarie, aiuta ad allontanare i conflitti e porta abbondanza e fortuna.

Infine, c’è l’Ambra, alla portata di tutti, che aiuta a superare paure e fobie. Aiuta a rendere più forte i legami famigliari.

AUGURI, PACE, SALUTE E OGNI BENE DA TUTTI NOI DI BI NEWS, FEDERICA!

