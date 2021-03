Calcio. Anche la Vis Ariano Accadia rinuncia alla ripresa in Eccellenza.

La Vis Ariano Accadia A.S.D. comunica la rinuncia alla prosecuzione della stagione sportiva 2020/2021.

Molteplici fattori, in primis l’aspetto sanitario, hanno determinato questa sofferta decisione.

La mancanza di un protocollo ad hoc, l’aumento dei contagi, così come la zona rossa che la città di Ariano vive dal marzo dello scorso anno e le relative conseguenze socio-economiche (che direttamente condizionano le società sportive) hanno comportato la suddetta decisione al fine di tutelare tutti gli addetti ai lavori.

Considerato il momento storico, nonché l’investimento effettuato nella prima parte della stagione e il nuovo format sottoposto dalla FIGC-LND (ritenuto assolutamente non funzionale), la Società ha ritenuto opportuno di non sostenere ulteriori costi.

Il progetto sportivo concepito nell’estate 2019, che stava proseguendo con successo verso traguardi ambiziosi, riprenderà a partire dalla prossima stagione 2021/2022, con la speranza di riabbracciare gli atleti, i tifosi e la città tutta, e con la consapevolezza che solo uniti si potrà vincere sul campo e soprattutto disfarci del “nemico invisibile”.

