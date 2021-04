La Procura Federale vuole vederci chiaro in relazione alla gara Avellino-Bari di sabato scorso, relativamente ad eventuali violazioni del Protocollo sulle gare a “porte chiuse” in riferimento a partite di calcio del campionato professionistico. Si dovr√† accertare se si √® superato il limite previsto di presenze. Procedimento aperto anche per Reggina-Vicenza di Serie B.

