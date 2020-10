Calcio, Avellino-Casertana. Braglia: “Abbiamo meritato di vincere, mercoledì non avremo 5 giocatori”.

Voglio rivedere il gol subito perché l’azione non mi è chiara – ha dichiarato mister Piero Braglia al termine della partita – Questi attimi di sbandamento non devono capitare perché possono costare cari all’economia dell’intera partita. Al di là dell’episodio dell’espulsione la squadra stasera stava bene. Abbiamo meritato di vincere. Mercoledì avremo un altro match duro. Affronteremo una Turris in salute. Dobbiamo stare attenti con tutti. Non avremo cinque giocatori perché dovranno giocare quelli che erano in lista alla prima giornata. Questo ci limiterà ma ci faremo trovare pronti”.

Fonte: US Avellino.

