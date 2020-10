Calcio, Avellino-Juve Stabia. Braglia: “Ottimo primo tempo, nella ripresa siamo calati sia a livello fisico che mentale”.

Le dichiarazioni del tecnico dei lupi Piero Braglia dopo lo 0-0 di ieri sera tra Avellino e Juve Stabia.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo concedendo soltanto due occasioni alla Juve Stabia con due contropiedi innescati da nostri errori. Nel secondo tempo, invece, siamo calati sia a livello fisico che mentale. Non abbiamo messo in campo la stessa grinta delle scorse gare e, perciò, a una carenza di tenuta fisica non abbiamo sopperito con quella concentrazione che in alcuni casi ti fa fare la differenza. Questo aspetto ci spinge a fare sempre di più a partire da domani. Giovedì affrontiamo il Foggia in trasferta, una squadra che viene da una buona prestazione a Catanzaro dove però purtroppo ha perso. Non sarà una passeggiata andare allo Zaccheria. Dovremo dare sempre il massimo come in queste prime tre gare di campionato”.

Fonte: US Avellino.

